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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: As-Saffat อายาห์ 22
As-Saffat
22
37:22
۞ احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون ٢٢
۞ ٱحْشُرُوا۟ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَأَزْوَٰجَهُمْ وَمَا كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ٢٢
۞ ٱحۡشُرُواْ
ﳄ ﳅ
ٱلَّذِينَ
ﳆ
ظَلَمُواْ
ﳇ
وَأَزۡوَٰجَهُمۡ
ﳈ
وَمَا
ﳉ
كَانُواْ
ﳊ
يَعۡبُدُونَ
ﳋ
٢٢
ﳌ
[22] จงรวบรวมบรรดาผู้อธรรม และบรรดาสหายของพวกเขา และสิ่งที่พวกเขาเคารพสักการะ
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