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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: As-Saffat อายาห์ 20
As-Saffat
20
37:20
وقالوا يا ويلنا هاذا يوم الدين ٢٠
وَقَالُوا۟ يَـٰوَيْلَنَا هَـٰذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ٢٠
وَقَالُواْ
ﲶ
يَٰوَيۡلَنَا
ﲷ
هَٰذَا
ﲸ
يَوۡمُ
ﲹ
ٱلدِّينِ
ﲺ
٢٠
ﲻ
[20] แล้วพวกเขาก็กล่าวว่า โอ้ความหายนะแก่เรา นี่คือวันแห่งการตอบแทน
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