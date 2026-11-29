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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: As-Saffat อายาห์ 19
As-Saffat
19
37:19
فانما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون ١٩
فَإِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌۭ وَٰحِدَةٌۭ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ١٩
فَإِنَّمَا
ﲮ
هِيَ
ﲯ
زَجۡرَةٞ
ﲰ
وَٰحِدَةٞ
ﲱ
فَإِذَا
ﲲ
هُمۡ
ﲳ
يَنظُرُونَ
ﲴ
١٩
ﲵ
[19] ความจริงมันเป็นเพียงเสียงแผดตะโกนก้องเพียงครั้งเดียว แล้วพวกเขาจะจ้องมอง
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