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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ar-Ra'd อายาห์ 37
Ar-Ra'd
37
13:37
وكذالك انزلناه حكما عربيا ولين اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ٣٧
وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَـٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّۭا ۚ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّۢ وَلَا وَاقٍۢ ٣٧
وَكَذَٰلِكَ
ﱷ
أَنزَلۡنَٰهُ
ﱸ
حُكۡمًا
ﱹ
عَرَبِيّٗاۚ
ﱺﱻ
وَلَئِنِ
ﱼ
ٱتَّبَعۡتَ
ﱽ
أَهۡوَآءَهُم
ﱾ
بَعۡدَ مَا
ﱿﲀ
جَآءَكَ
ﲁ
مِنَ
ﲂ
ٱلۡعِلۡمِ
ﲃ
مَا
ﲄ
لَكَ
ﲅ
مِنَ
ﲆ
ٱللَّهِ
ﲇ
مِن
ﲈ
وَلِيّٖ
ﲉ
وَلَا
ﲊ
وَاقٖ
ﲋ
٣٧
ﲌ
[37] และในทำนองนั้น เราได้ให้อัลกุรอานแก่เขาไว้เป็นข้อชี้ขาดที่เป็นภาษาอาหรับ และหากเจ้าปฏิบัติตามความใคร่ของพวกเขา หลังจากหลักฐานได้มายังเจ้าแล้วสำหรับเจ้าจะไม่มีผู้ช่วยเหลือและผู้คุ้มกันจากการลงโทษของอัลลอฮฺ
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