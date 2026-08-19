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ตัฟซีร: An-Naml 27:90
An-Naml
90
27:90
ومن جاء بالسيية فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون ٩٠
وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِى ٱلنَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٩٠
وَمَن
جَآءَ
بِٱلسَّيِّئَةِ
فَكُبَّتۡ
وُجُوهُهُمۡ
فِي
ٱلنَّارِ
هَلۡ
تُجۡزَوۡنَ
إِلَّا
مَا
كُنتُمۡ
تَعۡمَلُونَ
٩٠
[90] และผู้ใดนำมาซึ่งความชั่ว ใบหน้าของพวกเขาจะถูกโยนกลิ้งลงไปในไฟนรก พวกเจ้าจะไม่ถูกตอบแทน นอกจากสิ่งที่พวกเจ้าได้ปฏิบัติเอาไว้
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ
] ئهمانه لهسهر ڕوویان فڕێ ئهدرێنه ناو ئاگری دۆزهخهوه [
هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٩٠)
] پێشیان ئهووترێ ئایا ئێوه هیچ سزایهك ئهدرێن تهنها بههۆی كردهوه خراپهكانی خۆتانهوه نهبێ؟ واته: زوڵمتان لێ ناكرێ ئهمه سزای كردهوه خراپهكانی خۆتانه.