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ตัฟซีร: An-Naml 27:78
An-Naml
78
27:78
ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم ٧٨
إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكْمِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ٧٨
إِنَّ
رَبَّكَ
يَقۡضِي
بَيۡنَهُم
بِحُكۡمِهِۦۚ
وَهُوَ
ٱلۡعَزِيزُ
ٱلۡعَلِيمُ
٧٨
[78] แท้จริงพระเจ้าของเจ้าจะทรงตัดสินระหว่างพวกเขา ด้วยข้อวินิจฉัย (ที่ยุติธรรม) ของพระองค์ และพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจ ผู้ทรงรอบรู้
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿إِنَّ رَبَّكَ یَقۡضِی بَیۡنَهُم﴾ كَغَيْرِهِمْ يَوْم الْقِيَامَة ﴿بِحُكۡمِهِۦۚ﴾ أَيْ عَدْله ﴿وَهُوَ ٱلۡعَزِیزُ﴾ الْغَالِب ﴿ٱلۡعَلِیمُ ٧٨﴾ بِمَا يَحْكُم بِهِ فَلَا يُمَكِّن أَحَدًا مُخَالَفَته كَمَا خَالَفَ الْكُفَّار فِي الدُّنْيَا أَنْبِيَاءَهُ