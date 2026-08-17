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ตัฟซีร: An-Naml 27:69
An-Naml
69
27:69
قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ٦٩
قُلْ سِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ٦٩
قُلۡ
سِيرُواْ
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
فَٱنظُرُواْ
كَيۡفَ
كَانَ
عَٰقِبَةُ
ٱلۡمُجۡرِمِينَ
٦٩
[69] จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) พวกท่านจงท่องเที่ยวไปในแผ่นดิน แล้วจงดูว่าผลสุดท้ายของผู้กระทำผิดนั้นเป็นอย่างไร
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หะดีษ
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العربية
Arabic Tanweer Tafseer
﴿قُلْ سِيرُوا في الأرْضِ فانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ المُجْرِمِينَ﴾ أُمِرَ الرَّسُولُ ﷺ بِأنْ يَقُولَ لَهم هَذِهِ الكَلِمَةَ ولِذَلِكَ فَصَلَ فِعْلَ ”قُلْ“ وتَقَدَّمَ نَظِيرُهُ في سُورَةِ الأنْعامِ. والمُناسَبَةُ في المَوْضِعَيْنِ هي المَوْعِظَةُ بِحالِ المُكَذِّبِينَ؛ لِأنَّ إنْكارَهُمُ البَعْثَ تَكْذِيبٌ لِلرَّسُولِ وإجْرامٌ. والوَعِيدُ بِأنْ يُصِيبَهم ما أصابَهم إلّا أنَّها هُنالِكَ عُطِفَتْ بِـ ثُمَّ انْظُرُوا وهُنا بِالفاءِ فانْظُرُوا وهُما مُتَئايِلانِ. وذَكَرَ هُنالِكَ عاقِبَةَ المُكَذِّبِينَ وذَكَرَ هُنا عاقِبَةَ المُجْرِمِينَ: والمُكَذِّبُونَ مُجْرِمُونَ. والِاخْتِلافُ بَيْنَ الحِكايَتَيْنِ لِلتَّفَنُّنِ كَما قَدَّمْناهُ في المُقَدِّمَةِ السّابِعَةِ.