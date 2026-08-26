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ตัฟซีร: An-Najm 53:60
An-Najm
60
53:60
وتضحكون ولا تبكون ٦٠
وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ٦٠
وَتَضۡحَكُونَ
وَلَا
تَبۡكُونَ
٦٠
[60] และพวกเจ้ายังคงหัวเราะ และยังไม่ร้องไห้
ตัฟซีร
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กิรอต
หะดีษ
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَتَضۡحَكُونَ﴾ اسْتِهْزَاء ﴿وَلَا تَبۡكُونَ ٦٠﴾ لِسَمَاعِ وَعْده وَوَعِيده