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ตัฟซีร: An-Najm 53:45
An-Najm
45
53:45
وانه خلق الزوجين الذكر والانثى ٤٥
وَأَنَّهُۥ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ ٤٥
وَأَنَّهُۥ
خَلَقَ
ٱلزَّوۡجَيۡنِ
ٱلذَّكَرَ
وَٱلۡأُنثَىٰ
٤٥
[45] และแท้จริงพระองค์ทรงสร้างสามีภรรยาคู่หนึ่ง เป็นเพศชาย และเพศหญิง
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (٤٥)
] وە هەر خوای گەورەیە كە لە هەموو شتێك لە مرۆڤ و ئاژەڵەكان و باڵندەكان نێرو مێ و جووتێكی دروست كردووە .