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An-Najm
33
53:33
افرايت الذي تولى ٣٣
أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى تَوَلَّىٰ ٣٣
أَفَرَءَيۡتَ
ٱلَّذِي
تَوَلَّىٰ
٣٣
[33] เจ้าได้เห็นผู้ที่ผินหลังให้บ้างไหม
ตัฟซีร
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
Tafsir Ibn Kathir
يقول تعالى ذاما لمن تولى عن طاعة الله :
( فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى )
[ القيامة : 31 ، 32 ]
،