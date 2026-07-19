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An-Najm
16
53:16
اذ يغشى السدرة ما يغشى ١٦
إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ١٦
إِذۡ
يَغۡشَى
ٱلسِّدۡرَةَ
مَا
يَغۡشَىٰ
١٦
[16] (ขณะนั้น) สิ่งที่ปกคลุม (แสงประกาย) ได้ปกคลุมต้นพุทรา
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
Al-Sa'di
คุณกำลังอ่านตัฟซีร สำหรับกลุ่มอายะห์ที่ 53:15 ถึง 53:16
Возле самого дальнего дерева находится Райская обитель, в которой собраны всевозможные удовольствия и прелести. Этот Рай является пределом желаний и мечтаний всех верующих рабов. Эти слова Всевышнего означают, что Рай расположен над семью небесами.