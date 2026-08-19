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ตัฟซีร: Al-Qasas 28:2
Al-Qasas
2
28:2
تلك ايات الكتاب المبين ٢
تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْكِتَـٰبِ ٱلْمُبِينِ ٢
تِلۡكَ
ءَايَٰتُ
ٱلۡكِتَٰبِ
ٱلۡمُبِينِ
٢
[2] เหล่านี้คือโองการทั้งหลายแห่งคัมภีร์อันชัดแจ้ง
ตัฟซีร
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
Al-Sa'di
Аяты Корана заслуживают возвеличивания и почитания, потому что разъясняют все, в познании чего нуждаются рабы. Благодаря им люди познают своего Господа и узнают о своих обязанностях перед Ним, учатся отличать праведников от Его ненавистных врагов и узнают о важнейших событиях в истории человечества, а также о его дальнейшей судьбе. Именно Священный Коран сообщает людям о том, какие деяния заслуживают вознаграждения, а какие - наказания. Эти и многие другие вопросы подробно освещаются в писании Аллаха.