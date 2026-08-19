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ตัฟซีร: Al-Qasas 28:17
Al-Qasas
17
28:17
قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين ١٧
قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًۭا لِّلْمُجْرِمِينَ ١٧
قَالَ
رَبِّ
بِمَآ
أَنۡعَمۡتَ
عَلَيَّ
فَلَنۡ
أَكُونَ
ظَهِيرٗا
لِّلۡمُجۡرِمِينَ
١٧
[17] เขาได้กล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ การที่พระองค์ได้ทรงโปรดปรานแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะไม่เป็นผู้สนับสนุนผู้กระทำผิดอีกต่อไป
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กิรอต
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العربية
Al-Sa'di
Господи! Ты принял мое покаяние, простил мои прегрешения и почтил меня великой милостью. Поэтому я никогда больше не стану помогать людям в совершении грехов. В знак благодарности за Божью милость Муса обязался никогда не оказывать содействие грешникам, дабы не повторилось то, что произошло с коптом. Благородное поведение Божьего избранника подчеркивает необходимость отвечать на благодеяния Аллаха совершением благодеяний и отречением от грехов.