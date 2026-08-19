ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
ตัฟซีร: Al-Qasas 28:16
Al-Qasas
16
28:16
قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم ١٦
قَالَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَٱغْفِرْ لِى فَغَفَرَ لَهُۥٓ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٦
قَالَ
رَبِّ
إِنِّي
ظَلَمۡتُ
نَفۡسِي
فَٱغۡفِرۡ
لِي
فَغَفَرَ
لَهُۥٓۚ
إِنَّهُۥ
هُوَ
ٱلۡغَفُورُ
ٱلرَّحِيمُ
١٦
[16] เขากล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ แท้จริงข้าพระองค์ได้อธรรมต่อตนเอง ดังนั้นขอพระองค์ทรงอภัยให้แก่ข้าพระองค์ด้วย แล้วพระองค์ก็ได้อภัยให้เขา แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตาเสมอ
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{خواى گهوره له موسا پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- خۆش دهبێت} [
قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي
] یهكسهر موسى -
صلی الله علیه وسلم
- پهشیمان بووهوهو وتی: ئهی پهروهردگار من زوڵم و ستهمم له نهفسی خۆم كرد لێم خۆشبه [
فَغَفَرَ لَهُ
] خوای گهورهش لێی خۆشبوو [
إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (١٦)
] بهڕاستی خوای گهوره زۆر لێخۆشبوو بهبهزهییه بهتایبهتی بۆ كهسانێك كه داوای تهوبه و لێخۆشبوون له خوا ئهكهن و بۆ لای خوا ئهگهڕێنهوه.