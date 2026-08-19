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ตัฟซีร: Al-Qasas 28:14
Al-Qasas
14
28:14
ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذالك نجزي المحسنين ١٤
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَٱسْتَوَىٰٓ ءَاتَيْنَـٰهُ حُكْمًۭا وَعِلْمًۭا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١٤
وَلَمَّا
بَلَغَ
أَشُدَّهُۥ
وَٱسۡتَوَىٰٓ
ءَاتَيۡنَٰهُ
حُكۡمٗا
وَعِلۡمٗاۚ
وَكَذَٰلِكَ
نَجۡزِي
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
١٤
[14] และเมื่อเขาบรรลุความเป็นหนุ่มและเติบโตเต็มที่แล้ว เราได้ให้ความเข้าใจ และความรู้แก่เขา และเช่นนั้นแหละ เราจะตอบแทนแก่บรรดาผู้กระทำความดี
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ﴾ وَهُوَ ثَلَاثُونَ سَنَة أَوْ وَثَلَاث ﴿وَٱسۡتَوَىٰۤ﴾ أَيْ بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَة ﴿ءَاتَیۡنَـٰهُ حُكۡمࣰا﴾ حِكْمَة ﴿وَعِلۡمࣰاۚ﴾ فِقْهًا فِي الدِّين قَبْل أَنْ يُبْعَث نَبِيًّا ﴿وَكَذَ ٰلِكَ﴾ كَمَا جَزَيْنَاهُ ﴿نَجۡزِی ٱلۡمُحۡسِنِینَ ١٤﴾ لأنفسهم