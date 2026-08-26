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ตัฟซีร: Al-Qamar 54:6
Al-Qamar
6
54:6
فتول عنهم يوم يدع الداع الى شيء نكر ٦
فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۘ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَىْءٍۢ نُّكُرٍ ٦
فَتَوَلَّ
عَنۡهُمۡۘ
يَوۡمَ
يَدۡعُ
ٱلدَّاعِ
إِلَىٰ
شَيۡءٖ
نُّكُرٍ
٦
[6] ดังนั้นเจ้า (มุฮัมมัด) จงผินหลังให้แก่พวกเขา วันซึ่งผู้เรียกร้อง (อิสรอฟีล)จะร้องเรียกไปสู่สิ่งที่น่ากลัวสยองขวัญ
ตัฟซีร
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
السعدي Al-Sa'di
يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم:
قد بان أن المكذبين لا حيلة في هداهم، فلم يبق إلا الإعراض عنهم والتولي عنهم،
[فقال:]
{ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ }
وانتظر بهم يوما عظيما وهولا جسيما، وذلك حين
{ يدعو الداع }
إسرافيل عليه السلام
{ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ }
أي: إلى أمر فظيع تنكره الخليقة، فلم تر منظرا أفظع ولا أوجع منه، فينفخ إسرافيل نفخة، يخرج بها الأموات من قبورهم لموقف القيامة