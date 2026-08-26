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ตัฟซีร: Al-Qamar 54:32
Al-Qamar
32
54:32
ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر ٣٢
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍۢ ٣٢
وَلَقَدۡ
يَسَّرۡنَا
ٱلۡقُرۡءَانَ
لِلذِّكۡرِ
فَهَلۡ
مِن
مُّدَّكِرٖ
٣٢
[32] และโดยแน่นอน เราได้ทำให้อัลกุรอานนี้เป็นที่เข้าใจง่ายแก่การรำลึก แล้วมีผู้ใดบ้างที่รับข้อตักเตือนนั้น
ตัฟซีร
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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Al-Sa'di
คุณกำลังอ่านตัฟซีร สำหรับกลุ่มอายะห์ที่ 54:31 ถึง 54:36
На четвертый день после убийства верблюдицы ангел Джибрил издал один-единственный вопль, в результате чего самудяне уподобились хворосту, из которого делали ограды. Существует мнение, что речь идет о хворосте, то есть иссохших мелких стволах и сучьях деревьев, которые арабы использовали при строительстве оград для загонов. Согласно второму толкованию, речь идет о сене, которое хозяева загонов собирают для своего скота на зиму. Так или иначе, всего одного вопля было достаточно, чтобы самудяне попадали на землю, словно иссохшие деревья и сучья, которые в прежние времена собирали хозяева загонов.