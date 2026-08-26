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ตัฟซีร: Al-Qamar 54:30
Al-Qamar
30
54:30
فكيف كان عذابي ونذر ٣٠
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ٣٠
فَكَيۡفَ
كَانَ
عَذَابِي
وَنُذُرِ
٣٠
[30] ดังนั้น การลงโทษของเรา และการตักเตือนของเราเป็นเช่นใดบ้าง
ตัฟซีร
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
فنادوا صاحبهم بالحض على عقرها، فتناول الناقة بيده، فنحرها فعاقَبْتُهم، فكيف كان عقابي لهم على كفرهم، وإنذاري لمن عصى رسلي؟