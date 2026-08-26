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ตัฟซีร: Al-Qamar 54:25
Al-Qamar
25
54:25
االقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب اشر ٢٥
أَءُلْقِىَ ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌۭ ٢٥
أَءُلۡقِيَ
ٱلذِّكۡرُ
عَلَيۡهِ
مِنۢ
بَيۡنِنَا
بَلۡ
هُوَ
كَذَّابٌ
أَشِرٞ
٢٥
[25] สาสน์นั้นถูกส่งมาให้แก่เขาแต่ผู้เดียว อื่นจากพวกเรากระนั้นหรือ เปล่าเลย เขาเป็นคนพูดเท็จ อวดดี ไร้มารยาท
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หะดีษ
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿أَءُلۡقِیَ﴾ بِتَحْقِيقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيل الثَّانِيَة وَإِدْخَال أَلِف بَيْنهمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ وَتَرْكه ﴿ٱلذِّكۡرُ﴾ الْوَحْي ﴿عَلَیۡهِ مِنۢ بَیۡنِنَا﴾ أَيْ لَمْ يُوحَ إلَيْهِ ﴿بَلۡ هُوَ كَذَّابٌ﴾ فِي قَوْله إنَّهُ أُوحِيَ إلَيْهِ ما ذكر ﴿أَشِرࣱ ٢٥﴾ متكبر بطر