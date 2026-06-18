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Al-Qalam
35
68:35
افنجعل المسلمين كالمجرمين ٣٥
أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ٣٥
ﲷ
ﲸ
ﲹ
ﲺ
[35] ดังนั้นจะให้เราปฏิบัติแก่บรรดาผู้นอบน้อมเสมือนกับเราปฏิบัติแก่บรรดาผู้กระทำผิดกระนั้นหรือ
ตัฟซีร
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กิรอต
หะดีษ
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Je tuwafanye wale wanaomnyenyekea Mwenyezi Mungu kwa kumtii ni kama wale waliokufuru?