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Al-Qalam
31
68:31
قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين ٣١
قَالُوا۟ يَـٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَـٰغِينَ ٣١
ﲔ
ﲕ
ﲖ
ﲗ
ﲘ
ﲙ
[31] พวกเขากล่าวว่าความหายนะประสบแก่เราแล้วเพราะเราเป็นผู้ละเมิดฝ่าฝืน
ตัฟซีร
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
Tafsir Ibn Kathir
( قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين )
أي : اعتدينا وبغينا وطغينا وجاوزنا الحد حتى أصابنا ما أصابنا