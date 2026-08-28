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ตัฟซีร: Al-Mursalat 77:31
Al-Mursalat
31
77:31
لا ظليل ولا يغني من اللهب ٣١
لَّا ظَلِيلٍۢ وَلَا يُغْنِى مِنَ ٱللَّهَبِ ٣١
لَّا
ظَلِيلٖ
وَلَا
يُغۡنِي
مِنَ
ٱللَّهَبِ
٣١
[31] (มัน) ไม่ทำให้เกิดร่ม และจะไม่ช่วยให้พ้นจากเปลวไฟได้
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العربية
Tafsir Ibn Kathir
أي ظل الدخان المقابل للهب لا ظليل هو في نفسه ولا يغني من اللهب يعني ولا يقيهم حر اللهب.