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ตัฟซีร: Al-Mursalat 77:11
Al-Mursalat
11
77:11
واذا الرسل اقتت ١١
وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِّتَتْ ١١
وَإِذَا
ٱلرُّسُلُ
أُقِّتَتۡ
١١
[11] และเมื่อบรรดาร่อซู้ลถูกรวมไว้ตามเวลาที่กำหนด
ตัฟซีร
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na Mitume watapowekewa wakati na muda wa baina yao na ummah wao na kusemwe,