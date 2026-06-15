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Al-Ma'idah
77
5:77
قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ٧٧
قُلْ يَـٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ لَا تَغْلُوا۟ فِى دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوٓا۟ أَهْوَآءَ قَوْمٍۢ قَدْ ضَلُّوا۟ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا۟ كَثِيرًۭا وَضَلُّوا۟ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ٧٧
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[77] จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่าบรรดาผู้ได้รับคัมภีร์ทั้งหลาย จงอย่าปฏิบัติให้เกินขอบเขตในศาสนาของพวกท่าน โดยปราศจากความเป็นจริง และจงอย่าปฏิบัติตามความใคร่ใฝ่ต่ำของพวกหนึ่งพวกใดที่พวกเขาได้หลงผิดมาก่อนแล้ว และได้ทำให้ผู้คนมากมายหลงผิดด้วย และพวกเขาก็ได้หลงผิดไปจากทางอันเที่ยงตรง
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
Al-Sa'di
Всевышний приказал Своему пророку, да благословит его Аллах и приветствует, сказать людям Писания: «Не излишествуйте в религии, не преступайте границы дозволенного и не меняйте истину на ложь. Не возвеличивайте Мессию и старейшин, к мнению которых вы прислушиваетесь. Не потворствуйте желаниям тех, кто сбился с пути и повел за собой многих других, обратив их в свою религию. Эти люди заблуждаются сами и вводят в заблуждение окружающих. Они - проповедники заблуждения, и люди должны остерегаться их, их губительных желаний и порочных воззрений».