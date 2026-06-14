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Al-Ma'idah
71
5:71
وحسبوا الا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون ٧١
وَحَسِبُوٓا۟ أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌۭ فَعَمُوا۟ وَصَمُّوا۟ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا۟ وَصَمُّوا۟ كَثِيرٌۭ مِّنْهُمْ ۚ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ ٧١
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[71] และพวกเขาคิดว่าจะไม่มีการทดสอบใด ๆ เกิดขึ้น แล้วพวกเขาจึงได้ตาบอด และหูหนวก แล้วอัลลอฮฺก็ทรงอภัยโทษให้แก่พวกเขา แล้วพกวกเขาก็ตาบอดและหูหนวกอีก คือจำนวนมากในหมู่พวกเขา และอัลลอฮฺนั้นทรงเห็นสิ่งที่พวกเขากระทำกัน
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَحَسِبُوۤا۟﴾ ظنوا ﴿أَ﴾ن ﴿لَّا تَكُونُ﴾ بِالرَّفْعِ فَأَنْ مُخَفَّفَة وَالنَّصْب فَهِيَ نَاصِبَة أَيْ تَقَع ﴿فِتۡنَةࣱ﴾ عَذَاب بِهِمْ عَلَى تَكْذِيب الرُّسُل وَقَتْلهمْ ﴿فَعَمُوا۟﴾ عَنْ الْحَقّ فَلَمْ يُبْصِرُوهُ ﴿وَصَمُّوا۟﴾ عَنْ اسْتِمَاعه ﴿ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَیۡهِمۡ﴾ لَمَّا تَابُوا ﴿ثُمَّ عَمُوا۟ وَصَمُّوا۟﴾ ثَانِيًا ﴿كَثِیرࣱ مِّنۡهُمۡۚ﴾ بَدَل مِنْ الضَّمِير ﴿وَٱللَّهُ بَصِیرُۢ بِمَا یَعۡمَلُونَ ٧١﴾ فَيُجَازِيهِمْ بِهِ