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Al-Ma'idah
111
5:111
واذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي قالوا امنا واشهد باننا مسلمون ١١١
وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِّـۧنَ أَنْ ءَامِنُوا۟ بِى وَبِرَسُولِى قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَٱشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ١١١
وَإِذۡ
أَوۡحَيۡتُ
إِلَى
ٱلۡحَوَارِيِّـۧنَ
أَنۡ
ءَامِنُواْ
بِي
وَبِرَسُولِي
قَالُوٓاْ
ءَامَنَّا
وَٱشۡهَدۡ
بِأَنَّنَا
مُسۡلِمُونَ
١١١
[111] และจงรำลึกถึงขณะที่ข้าได้ดลใจแก่อัลฮะวารียินว่าจงศรัทธาต่อข้าและต่อรอซูลของข้าเถิด พวกเขากล่าวว่า พวกข้าพระองค์ศรัทธากันแล้ว และโปรดได้ทรงเป็นพยานด้วยว่า แท้จริงพวกข้าพระองค์นั้น เป็นผู้สวามิภักดิ์ (ต่อพระองค์)
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Arabic Tanweer Tafseer
﴿وإذْ أوْحَيْتُ إلى الحَوارِيِّينَ أنْ آمِنُوا بِي وبِرَسُولِي قالُوا آمَنّا واشْهَدْ بِأنَّنا مُسْلِمُونَ﴾ . يَجُوزُ أنْ يَكُونَ عَطْفًا عَلى جُمْلَةِ ﴿إذْ أيَّدْتُكَ بِرُوحِ القُدُسِ﴾ [المائدة: ١١٠]، فَيَكُونُ مِن جُمْلَةِ ما يَقُولُهُ اللَّهُ لِعِيسى يَوْمَ يَجْمَعُ الرُّسُلَ. فَإنَّ إيمانَ الحَوارِيِّينَ نِعْمَةٌ عَلى عِيسى إذْ لَوْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ لَما وجَدَ مَن يَتَّبِعُ دِينَهُ فَلا يَحْصُلُ لَهُ الثَّوابُ المُتَجَدِّدُ بِتَجَدُّدِ اهْتِداءِ الأجْيالِ بِدِينِهِ إلى أنْ جاءَ نَسْخُهُ بِالإسْلامِ. والمُرادُ بِالوَحْيِ إلى الحَوارِيِّينَ إلْهامُهم عِنْدَ سَماعِ دَعْوَةِ عِيسى لِلْمُبادَرَةِ بِتَصْدِيقِهِ، فَلَيْسَ المُرادُ بِالوَحْيِ الَّذِي بِهِ دَعاهم عِيسى. ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ الوَحْيُ الَّذِي أُوحِيَ بِهِ إلى عِيسى لِيَدْعُوَ بَنِي إسْرائِيلَ إلى دِينِهِ. وخَصَّ الحَوارِيُّونَ بِهِ هُنا تَنْوِيهًا بِهِمْ حَتّى كَأنَّ الوَحْيَ بِالدَّعْوَةِ لَمْ يَكُنْ إلّا لِأجْلِهِمْ، لِأنَّ ذَلِكَ حَصَلَ لِجَمِيعِ بَنِي إسْرائِيلَ فَكَفَرَ أكْثَرُهم عَلى نَحْوِ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿كَما قالَ عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوارِيِّينَ مَن أنْصارِي إلى اللَّهِ قالَ الحَوارِيُّونَ نَحْنُ أنْصارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طائِفَةٌ مِن بَنِي إسْرائِيلَ وكَفَرَتْ طائِفَةٌ﴾ [الصف: ١٤]؛ (ص-١٠٤)فَكانَ الحَوارِيُّونَ سابِقِينَ إلى الإيمانِ لَمْ يَتَرَدَّدُوا في صِدْقِ عِيسى. و(أنْ) تَفْسِيرِيَّةٌ لِلْوَحْيِ الَّذِي ألْقاهُ اللَّهُ في قُلُوبِ الحَوارِيِّينَ. وفَصْلُ جُمْلَةِ (قالُوا آمَنّا) لِأنَّها جَوابُ ما فِيهِ مَعْنى القَوْلِ، وهو (أوْحَيْنا)، عَلى طَرِيقَةِ الفَصْلِ في المُحاوَرَةِ كَما تَقَدَّمَ في سُورَةِ البَقَرَةِ، وهو قَوْلٌ نَفْسِيٌّ حَصَلَ حِينَ ألْقى اللَّهُ في قُلُوبِهِمْ تَصْدِيقَ عِيسى فَكَأنَّهُ خاطَبَهم فَأجابُوهُ. والخِطابُ في قَوْلِهِمْ ”واشْهَدْ“ لِلَّهِ تَعالى وإنَّما قالُوا ذَلِكَ بِكَلامٍ نَفْسِيٍّ مِن لُغَتِهِمْ، فَحَكى اللَّهُ مَعْناهُ بِما يُؤَدِّيهِ قَوْلُهُ: ﴿واشْهَدْ بِأنَّنا مُسْلِمُونَ﴾ . وسَمّى إيمانَهم إسْلامًا لِأنَّهُ كانَ تَصْدِيقًا راسِخًا قَدِ ارْتَفَعُوا بِهِ عَنْ مَرْتَبَةِ إيمانِ عامَّةِ مَن آمَنَ بِالمَسِيحِ غَيْرُهم، فَكانُوا مُماثِلِينَ لِإيمانِ عِيسى، وهو إيمانُ الأنْبِياءِ والصِّدِّيقِيِّينَ، وقَدْ قَدَّمْتُ بَيانَهُ في تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعالى ﴿ولَكِنْ كانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا﴾ [آل عمران: ٦٧] في سُورَةِ آلِ عِمْرانَ، وفي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ ﴿فَلا تَمُوتُنَّ إلّا وأنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٢] في سُورَةِ البَقَرَةِ فارْجِعْ إلَيْهِ.