ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Ma'idah
108
5:108
ذالك ادنى ان ياتوا بالشهادة على وجهها او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين ١٠٨
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِٱلشَّهَـٰدَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُوٓا۟ أَن تُرَدَّ أَيْمَـٰنٌۢ بَعْدَ أَيْمَـٰنِهِمْ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَـٰسِقِينَ ١٠٨
ذَٰلِكَ
أَدۡنَىٰٓ
أَن
يَأۡتُواْ
بِٱلشَّهَٰدَةِ
عَلَىٰ
وَجۡهِهَآ
أَوۡ
يَخَافُوٓاْ
أَن
تُرَدَّ
أَيۡمَٰنُۢ
بَعۡدَ
أَيۡمَٰنِهِمۡۗ
وَٱتَّقُواْ
ٱللَّهَ
وَٱسۡمَعُواْۗ
وَٱللَّهُ
لَا
يَهۡدِي
ٱلۡقَوۡمَ
ٱلۡفَٰسِقِينَ
١٠٨
[108] นั้นแหละคือสิ่งที่ใกล้ยิ่งกว่า ในการที่พวกเขาจะนำมาซึ่งการเป็นพยานตามความเป็นจริงของมันหรือในการที่พวกเขากลัวว่า คำสาบานจะถูกปฏิเสธหลังจากที่พวกเขาสาบาน จงยำเกรงอัลลอฮฺและจงสดับฟังเถิด แท้จริงอัลลอฮฺนั้นจะไม่ทรงแนะนำพวกที่เป็นผู้ละเมิด
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Al-Sa'di
Если косвенные улики будут указывать на то, что оба свидетеля солгали и предали оказанное им доверие, то двое мужчин из числа правопреемников покойного, приходящихся ему самыми близкими родственниками, должны поклясться Аллахом и сказать: «Наше свидетельство вернее их свидетельства, потому что они солгали, исказили завещание и предали оказанное им доверие. Если мы поступаем несправедливо, преступаем границы дозволенного и приносим лжесвидетельство, то мы - самые настоящие беззаконниками». Разъясняя смысл этого свидетельства, его подтверждения и возможного опровержения родственниками покойного в том случае, если обнаруживается ложь свидетелей, Всевышний Аллах сказал, что эти обстоятельства побуждают свидетелей говорить правду. В противном случае их клятвы могут быть не приняты и опровергнуты правопреемниками покойного. Аллах не ведет прямым путем нечестивцев, которые не желают прислушиваться к верному руководству и следовать этим путем. Из всего сказанного следует, что если смерть настигнет человека во время путешествия или при других похожих обстоятельствах, когда возле него может не оказаться свидетелей или заслуживающих доверия людей, то ему следует оставить завещание в присутствии двух справедливых мусульман. Если же он сможет найти только двух неверующих свидетелей, то ему разрешается оставить завещание в их присутствии. Но поскольку они - неверующие, правопреемники покойного могут усомниться в их правдивости, и тогда свидетели после намаза должны поклясться в том, что они не предали оказанного им доверия, не солгали, не изменили завещания и не исказили его. Этой клятвой они могут отвести от себя любые подозрения. Но если родственники покойника не поверят им, поскольку косвенные улики будут указывать на их лжесвидетельство, то при желании двое из правопреемников покойного могут поклясться Аллахом, что их свидетельство вернее предыдущего и что двое предыдущих свидетелей совершили предательство и солгали. В этом случае их притязания должны быть удовлетворены. Эти прекрасные аяты были ниспосланы по поводу известной истории, произошедшей с Тамимом ад-Дари и Ади б. Бадда, когда один из адавитов оставил завещание в их пользу, но лучше всего об этом известно Аллаху. Что же касается этих прекрасных аятов, то из них можно извлечь несколько предписаний. 1. Составление завещания узаконено шариатом, и находящемуся при смерти человеку следует оставить его. 2. Завещание признается действительным, даже если человек находится при смерти, пока он сохраняет здравый рассудок. 3. Для освидетельствования завещания необходимо присутствие двух справедливых мужчин. 4. В случае крайней необходимости свидетелями завещания перед смертью и при других обстоятельствах могут быть неверующие. Этого мнения придерживался имам Ахмад. Многие другие полагали, что это предписание было аннулировано, однако их утверждения необоснованны. 5. Из этого следует, что свидетельство неверующих по другим вопросам также может быть принято, если нет других свидетелей. Этого мнения придерживался шейх-уль-ислам Ибн Теймия. 6. Мусульманину разрешается отправляться в поездку вместе с неверующим, если это не представляет для него угрозы. 7. Шариат разрешает отправляться в торговые поездки. 8. Если правопреемники покойного сомневаются в правдивости свидетелей, но не имеют оснований для того, чтобы обвинить их во лжи, то они могут задержать их после намаза и потребовать от них принести клятву, упомянутую Всевышним Аллахом. 9. Если они не подозревают свидетелей во лжи и не сомневаются в их правдивости, то нет необходимости задерживать их после намаза и требовать от них подтвердить свои свидетельства клятвой. 10. Принесение свидетельства является важным поступком, потому что Аллах назвал его Своим. Это значит, что люди обязаны внимательно относиться к своим свидетельствам и соблюдать справедливость, когда они приносят их. 11. Если правдивость свидетелей можно подвергнуть сомнению, то их разрешается испытать и допросить в отдельности для того, чтобы выявить правдивость или лживость их слов. 12. Если улики указывают на лживость душеприказчиков, то двое близких родственников покойного должны поклясться Аллахом о том, что их клятвы правдивее клятв свидетелей и что те предали доверие и солгали. Затем они могут получить то, на что притязают, и косвенные доказательства этого, подкрепленные их клятвами, в данном случае выступают в роли прямых доказательств.