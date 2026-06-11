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Al-Layl
5
92:5
فاما من اعطى واتقى ٥
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ٥
فَأَمَّا
مَنۡ
أَعۡطَىٰ
وَٱتَّقَىٰ
٥
[5] ส่วนผู้ที่บริจาคและยำเกรง (อัลลอฮฺ)
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
Al-Sa'di
คุณกำลังอ่านตัฟซีร สำหรับกลุ่มอายะห์ที่ 92:4 ถึง 92:6
Эти слова являются предметом этих клятв. О люди и джинны, несущие ответственность за свои деяния! Между вашими устремлениями есть большая разница, поскольку различны ваши деяния, их объем и затраченные вами на них усилия и поскольку различны ваши цели. Стремитесь ли вы к лику Аллаха? Лишь праведные дела, совершенные ради этого, останутся с вами во веки веков и принесут вам пользу. А может быть, вы трудитесь ради преходящего и тленного бытия? В этом случае ваши усилия окажутся так же тщетны, как и ваши цели. Это относится ко всему, что совершается не во имя Аллаха. Вот почему далее Господь возвысил праведников, описал их деяния и сказал:
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran