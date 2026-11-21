Всевышний поведал о самой великой несправедливости и самом тяжком преступлении, которое совершает человек, которому напоминают о знамениях Аллаха и показывают разницу между правдой и ложью, а также прямым путем и заблуждением. Его устрашают наказанием и прельщают щедрым вознаграждением, а он отворачивается от наставлений и не извлекает пользы из назиданий. Он отказывается встать на прямой путь, забывает о совершенных им злодеяниях и даже не думает о том, что за ним наблюдает Тот, Кому ведомо явное и сокровенное. Воистину, такой человек намного хуже того, кто не был свидетелем Божьих знамений и не слышал полезных наставлений. Последний также является нечестивцем, но нечестие и несправедливость первого гораздо хуже, потому что самыми тяжкими злодеяниями являются сознательно совершенные грехи. Такой грешник отворачивается от знамений Аллаха, забывает о своих прегрешениях и довольствуется своим бедственным положением, зная о его тяжких последствиях, и поэтому Всевышний Аллах подвергает его наказанию и закрывает перед ним врата, ведущие к прямому пути. Он накидывает на его сердце тяжелое покрывало, которое не позволяет ему постичь смысл Его знамений. И даже если он слышит назидания, он оказывается не в состоянии осмыслить их всей душой. Его уши поражены глухотой, которая лишает его возможности понять истину и извлечь из нее пользу. Воистину, в таком положении человек не в состоянии встать на прямой путь. Если ты призовешь их последовать прямым путем, то они не смогут ответить на твой призыв, потому что, как правило, внимают проповедям люди, которые прежде не знали истины. Если же человек прозрел, а затем лишился зрения, познал прямой путь, а затем отвернулся от него и предпочел ему заблуждение, то Аллах подвергает его лютой каре и запечатывает его сердце, после чего он уже не способен последовать прямым путем. Все это является суровым предупреждением каждому, кто познал истину и отвернулся от нее, потому что такое поведение лишает человека возможности вернуться на прямой путь впоследствии, даже несмотря на самые убедительные назидания и увещевания.