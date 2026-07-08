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Al-Jinn
22
72:22
قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا ٢٢
قُلْ إِنِّى لَن يُجِيرَنِى مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٌۭ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلْتَحَدًا ٢٢
قُلۡ
إِنِّي
لَن
يُجِيرَنِي
مِنَ
ٱللَّهِ
أَحَدٞ
وَلَنۡ
أَجِدَ
مِن
دُونِهِۦ
مُلۡتَحَدًا
٢٢
[22] จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่า ไม่มีผู้ใดจะคุ้มครองฉันให้พ้นจาก (การลงโทษของ) อัลลอฮฺได้ และฉันจะไม่พบที่พึ่งอันใดอื่นจากพระองค์เลย
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กิรอต
หะดีษ
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قُلۡ إِنِّی لَن یُجِیرَنِی مِنَ ٱللَّهِ﴾ مِنْ عَذَابه إنْ عَصَيْته ﴿أَحَدࣱ وَلَنۡ أَجِدَ مِن دُونِهِۦ﴾ أَيْ غَيْره ﴿مُلۡتَحَدًا ٢٢﴾ مُلْتَجَأ