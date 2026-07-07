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Al-Jinn
13
72:13
وانا لما سمعنا الهدى امنا به فمن يومن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا ١٣
وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَىٰٓ ءَامَنَّا بِهِۦ ۖ فَمَن يُؤْمِنۢ بِرَبِّهِۦ فَلَا يَخَافُ بَخْسًۭا وَلَا رَهَقًۭا ١٣
وَأَنَّا
لَمَّا
سَمِعۡنَا
ٱلۡهُدَىٰٓ
ءَامَنَّا
بِهِۦۖ
فَمَن
يُؤۡمِنۢ
بِرَبِّهِۦ
فَلَا
يَخَافُ
بَخۡسٗا
وَلَا
رَهَقٗا
١٣
[13] และแท้จริงเมื่อเราได้ยินอัลกุรอานเราก็ศรัทธาต่ออัลกุรอานนั้น ดังนั้นผู้ใดศรัทธาต่อพระเจ้าของเขา เขาก็จะไม่หวั่นเกรงต่อการขาดทุน และการอยุติธรรม
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
Al-Sa'di
Мы услышали Священный Коран, который наставляет творения Всевышнего Аллаха на прямой путь. Он произвел на нас неизгладимое впечатление, и мы уверовали в него. А тому, кто верует в Господа, не нужно бояться ни обиды, ни притеснения. Эти слова могут вдохновить на совершение богоугодных дел любого, кто искренне уверовал в Аллаха. Они не будут обижены или угнетены. А если известно, что их не коснется зло, то очевидно, что они будут удостоены и великого блага, и все это благодаря вере в Единого Аллаха.