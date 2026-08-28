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ตัฟซีร: Al-Insan 76:30
Al-Insan
30
76:30
وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما ٣٠
وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًۭا ٣٠
وَمَا
تَشَآءُونَ
إِلَّآ
أَن
يَشَآءَ
ٱللَّهُۚ
إِنَّ
ٱللَّهَ
كَانَ
عَلِيمًا
حَكِيمٗا
٣٠
[30] แต่พวกเจ้าจะไม่สมความปรารถนาได้ เว้นแต่ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงปรีชาญาณ
ตัฟซีร
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หะดีษ
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَمَا تَشَاۤءُونَ﴾ بالتاء والياء اتخاذ السبيل بالطاعة ﴿إِلَّاۤ أَن یَشَاۤءَ ٱللَّهُۚ﴾ ذلك ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِیمًا﴾ بخلقه ﴿حَكِیمࣰا ٣٠﴾ في فعله