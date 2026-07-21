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Al-Insan
23
76:23
انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا ٢٣
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًۭا ٢٣
إِنَّا
نَحۡنُ
نَزَّلۡنَا
عَلَيۡكَ
ٱلۡقُرۡءَانَ
تَنزِيلٗا
٢٣
[23] แท้จริงเราได้ประทานอัลกุรอานให้แก่เจ้าเป็นขั้นตอน
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กิรอต
หะดีษ
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿إِنَّا نَحۡنُ﴾ تَأْكِيد لِاسْمِ إنَّ أَوْ فَصْل ﴿نَزَّلۡنَا عَلَیۡكَ ٱلۡقُرۡءَانَ تَنزِیلࣰا ٢٣﴾ خبر إن أي فصلناه ولم ننزله جملة واحدة