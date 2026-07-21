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Al-Insan
19
76:19
۞ ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لولوا منثورا ١٩
۞ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَٰنٌۭ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًۭا مَّنثُورًۭا ١٩
۞ وَيَطُوفُ
عَلَيۡهِمۡ
وِلۡدَٰنٞ
مُّخَلَّدُونَ
إِذَا
رَأَيۡتَهُمۡ
حَسِبۡتَهُمۡ
لُؤۡلُؤٗا
مَّنثُورٗا
١٩
[19] และมีเด็กวัยรุ่นวนเวียนรอบ ๆ พวกเขา เมื่อเจ้าเห็นพวกเขา เจ้าคิดว่าพวกเขาเป็นไข่มุกที่เรียงราย
ตัฟซีร
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
Al-Sa'di
Вечно юные отроки, сотворенные из Рая, будут обходить праведников с яствами и напитками. Эти отроки не изменяются в облике и не стареют. Они настолько прекрасны, что праведники будут сравнивать их с рассыпанным жемчугом. Воистину, они будут испытывать совершенное наслаждение. Даже отроки, которые прислуживают им, прекрасны настолько, что один взгляд на них доставляет удовольствие. Они входят в их жилища, не причиняя неудобств их обитателям, и приносят все, что они просят и чего желают их души.