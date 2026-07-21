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Al-Insan
18
76:18
عينا فيها تسمى سلسبيلا ١٨
عَيْنًۭا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًۭا ١٨
عَيۡنٗا
فِيهَا
تُسَمَّىٰ
سَلۡسَبِيلٗا
١٨
[18] ในสวนสวรรค์มีตาน้ำพุที่มีชื่อว่าซัลสะบีล
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ عَيْنًا فِيهَا }
أي: في الجنة،
{ تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا }
سميت بذلك لسلاستها ولذتها وحسنها.