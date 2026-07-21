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Al-Insan
17
76:17
ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا ١٧
وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًۭا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ١٧
وَيُسۡقَوۡنَ
فِيهَا
كَأۡسٗا
كَانَ
مِزَاجُهَا
زَنجَبِيلًا
١٧
[17] และในสวนสวรรค์นั้น พวกจะได้รับเครื่องดื่มจากแก้วซึ่งผสมด้วยขิง
ตัฟซีร
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กิรอต
หะดีษ
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Al-Sa'di
คุณกำลังอ่านตัฟซีร สำหรับกลุ่มอายะห์ที่ 76:16 ถึง 76:17
Райское серебро будет чисто и прозрачно, подобно хрусталю. Удивительно, как грубый металл может быть так прозрачен! Райские сосуды будут вмещать ровно столько вина, сколько понадобится для утоления жажды, ибо если его будет больше, то уменьшится наслаждение от питья, а если его будет меньше, то этого не хватит для полного удовольствия. Согласно другому мнению, эти сосуды будут размерены в соответствии с тем, какими их представляли себе обитатели Рая в своих мыслях в надежде получить от питья полное удовлетворение.