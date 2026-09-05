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ตัฟซีร: Al-Baqarah 2:80
Al-Baqarah
80
2:80
وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون ٨٠
وَقَالُوا۟ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامًۭا مَّعْدُودَةًۭ ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًۭا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُۥٓ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٨٠
وَقَالُواْ
ﱱ
لَن
ﱲ
تَمَسَّنَا
ﱳ
ٱلنَّارُ
ﱴ
إِلَّآ
ﱵ
أَيَّامٗا
ﱶ
مَّعۡدُودَةٗۚ
ﱷﱸ
قُلۡ
ﱹ
أَتَّخَذۡتُمۡ
ﱺ
عِندَ
ﱻ
ٱللَّهِ
ﱼ
عَهۡدٗا
ﱽ
فَلَن
ﱾ
يُخۡلِفَ
ﱿ
ٱللَّهُ
ﲀ
عَهۡدَهُۥٓۖ
ﲁﲂ
أَمۡ
ﲃ
تَقُولُونَ
ﲄ
عَلَى
ﲅ
ٱللَّهِ
ﲆ
مَا
ﲇ
لَا
ﲈ
تَعۡلَمُونَ
ﲉ
٨٠
ﲊ
[80] และเขาเหล่านั้นกล่าวว่า ไฟนรกนั้นจะไม่แตะต้องพวกเราเลย นอกจากบรรดาวันที่ถูกนับได้ จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่า ท่านทั้งหลายได้ยึดถือคำมั่นสัญญา ณ ที่อัลลอฮฺ โดยที่อัลลอฮฺจะไม่ทรงผิดสัญญาของพระองค์เลยกระนั้นหรือ? หรือว่าพวกท่านอุปโลกน์ความเท็จขึ้นให้แก่อัลลอฮฺในสิ่งที่พวกท่านไม่รู้
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