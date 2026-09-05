ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
ตัฟซีร: Al-Baqarah 2:78
Al-Baqarah
78
2:78
ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وان هم الا يظنون ٧٨
وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَـٰبَ إِلَّآ أَمَانِىَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ٧٨
وَمِنۡهُمۡ
ﱋ
أُمِّيُّونَ
ﱌ
لَا
ﱍ
يَعۡلَمُونَ
ﱎ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﱏ
إِلَّآ
ﱐ
أَمَانِيَّ
ﱑ
وَإِنۡ
ﱒ
هُمۡ
ﱓ
إِلَّا
ﱔ
يَظُنُّونَ
ﱕ
٧٨
ﱖ
[78] และในหมู่พวกเขานั้นมีบรรดาผู้ที่เขียนอ่านไม่เป็น ซึ่งพวกเขาไม่รู้คัมภีร์ นอกจากความเพ้อฝันเท่านั้น และพวกเขาหาได้มีอะไรไม่ นอกจากจะนึกคิดเอาเองเท่านั้น
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَمِنۡهُمۡ﴾ أَيْ الْيَهُود ﴿أُمِّیُّونَ﴾ عَوَامّ ﴿لَا یَعۡلَمُونَ ٱلۡكِتَـٰبَ﴾ التَّوْرَاة ﴿إِلَّاۤ﴾ لَكِنْ ﴿أَمَانِیَّ﴾ أَكَاذِيب تَلَقَّوْهَا مِنْ رُؤَسَائِهِمْ فَاعْتَمَدُوهَا ﴿وَإِنۡ﴾ مَا ﴿هُمۡ﴾ فِي جَحْد نُبُوَّة النَّبِيّ وَغَيْره مِمَّا يَخْتَلِقُونَهُ ﴿إِلَّا یَظُنُّونَ ٧٨﴾ ظَنًّا وَلَا عِلْم لَهُمْ