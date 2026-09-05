ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
ตัฟซีร: Al-Baqarah 2:74
Al-Baqarah
74
2:74
ثم قست قلوبكم من بعد ذالك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ٧٤
ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِىَ كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةًۭ ۚ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَـٰرُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٧٤
ثُمَّ
ﲇ
قَسَتۡ
ﲈ
قُلُوبُكُم
ﲉ
مِّنۢ
ﲊ
بَعۡدِ
ﲋ
ذَٰلِكَ
ﲌ
فَهِيَ
ﲍ
كَٱلۡحِجَارَةِ
ﲎ
أَوۡ
ﲏ
أَشَدُّ
ﲐ
قَسۡوَةٗۚ
ﲑﲒ
وَإِنَّ
ﲓ
مِنَ
ﲔ
ٱلۡحِجَارَةِ
ﲕ
لَمَا
ﲖ
يَتَفَجَّرُ
ﲗ
مِنۡهُ
ﲘ
ٱلۡأَنۡهَٰرُۚ
ﲙﲚ
وَإِنَّ
ﲛ
مِنۡهَا
ﲜ
لَمَا
ﲝ
يَشَّقَّقُ
ﲞ
فَيَخۡرُجُ
ﲟ
مِنۡهُ
ﲠ
ٱلۡمَآءُۚ
ﲡﲢ
وَإِنَّ
ﲣ
مِنۡهَا
ﲤ
لَمَا
ﲥ
يَهۡبِطُ
ﲦ
مِنۡ
ﲧ
خَشۡيَةِ
ﲨ
ٱللَّهِۗ
ﲩﲪ
وَمَا
ﲫ
ٱللَّهُ
ﲬ
بِغَٰفِلٍ
ﲭ
عَمَّا
ﲮ
تَعۡمَلُونَ
ﲯ
٧٤
ﲰ
[74] แล้วหลังจากนั้น หัวใจของพวกเจ้าก็แข็งกระด้าง มันประดุจหิน หรือแข็งกระด้างยิ่งกว่าและแท้จริงจากบรรดาหินนั้น มีส่วนที่บรรดาธารน้ำพวกพุ่งออกจากมัน และแท้จริงจากบรรดาหินนั้นมีส่วนที่แตกแยกออก แล้วมีน้ำออกจากมัน และแท้จริงจากบรรดาหินนั้นมีส่วนที่ทลายลง เนื่องจากความเกรงกลัวอัลลอฮฺ และอัลลอฮฺนั้นจะไม่ทรงเผลอต่อสิ่งที่พวกเจ้ากระทำกัน
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
] له دوای ئهم ههموو موعجیزانه دیسانهوه ئێوه له جیاتی ئهوهی بهردهوام بن لهسهر تاعهت و عیبادهتی خوای گهوره دڵتان ڕهق بوو [
فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً
] دڵتان وهكو بهرد ڕهق بووه یاخود دڵتان له بهرد ڕهقتر بووه [
وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ
] وه لهناو بهردهكانیشدا ههیه ئهتهقێ و كانی ئاوی لێ دهرئهچێت [
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ
] وه ههیشه لهت ئهبێت و ئاوی لێ دهرئهچێت [
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ
] وه ههیه لهسهر شاخهكان بهر ئهبێته خوارهوه له ترسی خوای گهوره، مجاهد ئهفهرمووێت: ههر بهردێك لهسهر شاخ بهربۆوه ئهوه له ترسی خوای گهورهیه، ههر بهردێ شهقی بردو ئاوی لێ دهرچوو له ترسی خوای گهورهیه [
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٧٤)
] بهڕاستی خوای گهوره بێئاگا نیه لهو كردهوانهی كه ئێوه ئهنجامی ئهدهن.