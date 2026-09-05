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ตัฟซีร: Al-Baqarah 2:74
Al-Baqarah
74
2:74
ثم قست قلوبكم من بعد ذالك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ٧٤
ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِىَ كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةًۭ ۚ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَـٰرُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٧٤
ثُمَّ
ﲇ
قَسَتۡ
ﲈ
قُلُوبُكُم
ﲉ
مِّنۢ
ﲊ
بَعۡدِ
ﲋ
ذَٰلِكَ
ﲌ
فَهِيَ
ﲍ
كَٱلۡحِجَارَةِ
ﲎ
أَوۡ
ﲏ
أَشَدُّ
ﲐ
قَسۡوَةٗۚ
ﲑﲒ
وَإِنَّ
ﲓ
مِنَ
ﲔ
ٱلۡحِجَارَةِ
ﲕ
لَمَا
ﲖ
يَتَفَجَّرُ
ﲗ
مِنۡهُ
ﲘ
ٱلۡأَنۡهَٰرُۚ
ﲙﲚ
وَإِنَّ
ﲛ
مِنۡهَا
ﲜ
لَمَا
ﲝ
يَشَّقَّقُ
ﲞ
فَيَخۡرُجُ
ﲟ
مِنۡهُ
ﲠ
ٱلۡمَآءُۚ
ﲡﲢ
وَإِنَّ
ﲣ
مِنۡهَا
ﲤ
لَمَا
ﲥ
يَهۡبِطُ
ﲦ
مِنۡ
ﲧ
خَشۡيَةِ
ﲨ
ٱللَّهِۗ
ﲩﲪ
وَمَا
ﲫ
ٱللَّهُ
ﲬ
بِغَٰفِلٍ
ﲭ
عَمَّا
ﲮ
تَعۡمَلُونَ
ﲯ
٧٤
ﲰ
[74] แล้วหลังจากนั้น หัวใจของพวกเจ้าก็แข็งกระด้าง มันประดุจหิน หรือแข็งกระด้างยิ่งกว่าและแท้จริงจากบรรดาหินนั้น มีส่วนที่บรรดาธารน้ำพวกพุ่งออกจากมัน และแท้จริงจากบรรดาหินนั้นมีส่วนที่แตกแยกออก แล้วมีน้ำออกจากมัน และแท้จริงจากบรรดาหินนั้นมีส่วนที่ทลายลง เนื่องจากความเกรงกลัวอัลลอฮฺ และอัลลอฮฺนั้นจะไม่ทรงเผลอต่อสิ่งที่พวกเจ้ากระทำกัน
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Tafsir Muyassar
ولكنكم لم تنتفعوا بذلك; إذ بعد كل هذه المعجزات الخارقة اشتدت قلوبكم وغلظت، فلم يَنْفُذ إليها خير، ولم تَلِنْ أمام الآيات الباهرة التي أريتكموها، حتى صارت قلوبكم مثل الحجارة الصمَّاء، بل هي أشد منها غلظة; لأن من الحجارة ما يتسع وينفرج حتى تنصبَّ منه المياه صبًا، فتصير أنهارًا جاريةً، ومن الحجارة ما يتصدع فينشق، فتخرج منه العيون والينابيع، ومن الحجارة ما يسقط من أعالي الجبال مِن خشية الله تعالى وتعظيمه. وما الله بغافل عما تعملون.