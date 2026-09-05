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ตัฟซีร: Al-Baqarah 2:72
Al-Baqarah
72
2:72
واذ قتلتم نفسا فاداراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون ٧٢
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًۭا فَٱدَّٰرَْٰٔتُمْ فِيهَا ۖ وَٱللَّهُ مُخْرِجٌۭ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ٧٢
وَإِذۡ
ﱮ
قَتَلۡتُمۡ
ﱯ
نَفۡسٗا
ﱰ
فَٱدَّٰرَٰءۡتُمۡ
ﱱ
فِيهَاۖ
ﱲﱳ
وَٱللَّهُ
ﱴ
مُخۡرِجٞ
ﱵ
مَّا
ﱶ
كُنتُمۡ
ﱷ
تَكۡتُمُونَ
ﱸ
٧٢
ﱹ
[72] และจงรำลึกถึงขณะที่พวกเจ้าฆ่าคนคนหนึ่ง แล้วพวกเจ้าต่างปกป้องตัวเองในเรื่องนั้น และอัลลอฮฺนั้น จะเป็นผู้ทรงเปิดเผยสิ่งที่พวกเจ้าปกปิดไว้
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Tafsir Fathul Majid
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