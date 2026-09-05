ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
ตัฟซีร: Al-Baqarah 2:71
Al-Baqarah
71
2:71
قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الان جيت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون ٧١
قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌۭ لَّا ذَلُولٌۭ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌۭ لَّا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا۟ ٱلْـَٔـٰنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا۟ يَفْعَلُونَ ٧١
قَالَ
ﱓ
إِنَّهُۥ
ﱔ
يَقُولُ
ﱕ
إِنَّهَا
ﱖ
بَقَرَةٞ
ﱗ
لَّا
ﱘ
ذَلُولٞ
ﱙ
تُثِيرُ
ﱚ
ٱلۡأَرۡضَ
ﱛ
وَلَا
ﱜ
تَسۡقِي
ﱝ
ٱلۡحَرۡثَ
ﱞ
مُسَلَّمَةٞ
ﱟ
لَّا
ﱠ
شِيَةَ
ﱡ
فِيهَاۚ
ﱢﱣ
قَالُواْ
ﱤ
ٱلۡـَٰٔنَ
ﱥ
جِئۡتَ
ﱦ
بِٱلۡحَقِّۚ
ﱧﱨ
فَذَبَحُوهَا
ﱩ
وَمَا
ﱪ
كَادُواْ
ﱫ
يَفۡعَلُونَ
ﱬ
٧١
ﱭ
[71] มูซากล่าวว่า แท้จริงพระองค์ตรัสว่า มันเป็นวัวที่ไม่สยบง่าย ๆ ที่จะไถดินและที่จะทดน้ำเข้านา เป็นวัวบริสุทธิ์ปราศจากสีอื่นใดแซมในตัวมัน พวกเขากล่าวว่า บัดนี้ท่านได้นำความจริงมาให้แล้ว แล้วพวกเขาก็เชือดมัน และพวกเขาเกือบจะไม่ทำมันอยู่แล้ว
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
قال لهم موسى:
إن الله يقول: إنها بقرة غير مذللة للعمل في حراثة الأرض للزراعة، وغير معدة للسقي من الساقية، وخالية من العيوب جميعها، وليس فيها علامة من لون غير لون جلدها.
قالوا:
الآن جئت بحقيقة وصف البقرة، فاضطروا إلى ذبحها بعد طول المراوغة، وقد قاربوا ألا يفعلوا ذلك لعنادهم. وهكذا شددوا فشدَّد الله عليهم.