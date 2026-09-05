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ตัฟซีร: Al-Baqarah 2:68
Al-Baqarah
68
2:68
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذالك فافعلوا ما تومرون ٦٨
قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِىَ ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌۭ لَّا فَارِضٌۭ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌۢ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۖ فَٱفْعَلُوا۟ مَا تُؤْمَرُونَ ٦٨
قَالُواْ
ﲧ
ٱدۡعُ
ﲨ
لَنَا
ﲩ
رَبَّكَ
ﲪ
يُبَيِّن
ﲫ
لَّنَا
ﲬ
مَا
ﲭ
هِيَۚ
ﲮﲯ
قَالَ
ﲰ
إِنَّهُۥ
ﲱ
يَقُولُ
ﲲ
إِنَّهَا
ﲳ
بَقَرَةٞ
ﲴ
لَّا
ﲵ
فَارِضٞ
ﲶ
وَلَا
ﲷ
بِكۡرٌ
ﲸ
عَوَانُۢ
ﲹ
بَيۡنَ
ﲺ
ذَٰلِكَۖ
ﲻﲼ
فَٱفۡعَلُواْ
ﲽ
مَا
ﲾ
تُؤۡمَرُونَ
ﲿ
٦٨
ﳀ
[68] และพวกเขากล่าวว่า โปรดวิงวอนต่อพระเจ้าของท่านให้แก่พวกเราด้วยเถิด พระองค์ก็จะทรงแจ้งแก่พวกเราว่า วัวนั้นเป็นอย่างไร? มูซากล่าวว่า แท้จริงพระองค์ตรัสว่า มันเป็นวัวตัวเมียที่ไม่แก่และไม่สาว แต่มีอายุกึ่งกลางระหว่างนั้น พวกท่านจงปฏิบัติตามสิ่งที่พวกท่านถูกใช้เถิด
ตัฟซีร
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قَالُوا۟ ٱدۡعُ لَنَا رَبَّكَ یُبَیِّن لَّنَا مَا هِیَۚ﴾ أَيْ مَا سِنّهَا ﴿قَالَ﴾ مُوسَى ﴿إِنَّهُۥ﴾ أَيْ اللَّه ﴿یَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةࣱ لَّا فَارِضࣱ﴾ مُسِنَّة ﴿وَلَا بِكۡرٌ﴾ صَغِيرَة ﴿عَوَانُۢ﴾ نِصْف ﴿بَیۡنَ ذَ ٰلِكَۖ﴾ الْمَذْكُور مِنْ السِّنِينَ ﴿فَٱفۡعَلُوا۟ مَا تُؤۡمَرُونَ ٦٨﴾ بِهِ مِنْ ذَبْحهَا