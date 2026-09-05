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ตัฟซีร: Al-Baqarah 2:64
Al-Baqarah
64
2:64
ثم توليتم من بعد ذالك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ٦٤
ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۖ فَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ ٦٤
ثُمَّ
ﱪ
تَوَلَّيۡتُم
ﱫ
مِّنۢ
ﱬ
بَعۡدِ
ﱭ
ذَٰلِكَۖ
ﱮﱯ
فَلَوۡلَا
ﱰ
فَضۡلُ
ﱱ
ٱللَّهِ
ﱲ
عَلَيۡكُمۡ
ﱳ
وَرَحۡمَتُهُۥ
ﱴ
لَكُنتُم
ﱵ
مِّنَ
ﱶ
ٱلۡخَٰسِرِينَ
ﱷ
٦٤
ﱸ
[64] แล้วหลังจากนั้น พวกเจ้าก็ผินหลังให้ หากอัลลอฮฺไม่ทรงโปรดปราน และกรุณาเมตตาแก่พวกเจ้าแล้ว แน่นอนพวกเจ้าย่อมกลายเป็นพวกที่ขาดทุน
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
Tafsir Muyassar
ثم خالفتم وعصيتم مرة أخرى، بعد أَخْذِ الميثاق ورَفْع الجبل كشأنكم دائمًا. فلولا فَضْلُ الله عليكم ورحمته بالتوبة، والتجاوز عن خطاياكم، لصرتم من الخاسرين في الدنيا والآخرة.