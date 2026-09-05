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ตัฟซีร: Al-Baqarah 2:63
Al-Baqarah
63
2:63
واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ٦٣
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَـٰقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُوا۟ مَآ ءَاتَيْنَـٰكُم بِقُوَّةٍۢ وَٱذْكُرُوا۟ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٦٣
وَإِذۡ
ﱚ
أَخَذۡنَا
ﱛ
مِيثَٰقَكُمۡ
ﱜ
وَرَفَعۡنَا
ﱝ
فَوۡقَكُمُ
ﱞ
ٱلطُّورَ
ﱟ
خُذُواْ
ﱠ
مَآ
ﱡ
ءَاتَيۡنَٰكُم
ﱢ
بِقُوَّةٖ
ﱣ
وَٱذۡكُرُواْ
ﱤ
مَا
ﱥ
فِيهِ
ﱦ
لَعَلَّكُمۡ
ﱧ
تَتَّقُونَ
ﱨ
٦٣
ﱩ
[63] และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้เอาคำมั่นสัญญาจากพวกเจ้า และเราได้ยกภูเขาฏูรขึ้นเหนือพวกเจ้า จงยึดถือสิ่งที่เราได้ให้แก่พวกเจ้าด้วยความเข้มแข็ง และจงรำลึกถึงสิ่งที่มีอยู่ในนั้น หวังว่าพวกเจ้าจะเกรงกลัว
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
السعدي Al-Sa'di
أي:
واذكروا
{ إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ }
وهو العهد الثقيل المؤكد بالتخويف لهم,
برفع الطور فوقهم وقيل لهم:
{ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ }
من التوراة
{ بِقُوَّةٍ }
أي: بجد واجتهاد, وصبر على أوامر الله،
{ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ }
أي: ما في كتابكم بأن تتلوه وتتعلموه،
{ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ }
عذاب الله وسخطه, أو لتكونوا من أهل التقوى.