ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
ตัฟซีร: Al-Baqarah 2:58
Al-Baqarah
58
2:58
واذ قلنا ادخلوا هاذه القرية فكلوا منها حيث شيتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين ٥٨
وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُوا۟ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُوا۟ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًۭا وَٱدْخُلُوا۟ ٱلْبَابَ سُجَّدًۭا وَقُولُوا۟ حِطَّةٌۭ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَـٰيَـٰكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥٨
وَإِذۡ
ﱁ
قُلۡنَا
ﱂ
ٱدۡخُلُواْ
ﱃ
هَٰذِهِ
ﱄ
ٱلۡقَرۡيَةَ
ﱅ
فَكُلُواْ
ﱆ
مِنۡهَا
ﱇ
حَيۡثُ
ﱈ
شِئۡتُمۡ
ﱉ
رَغَدٗا
ﱊ
وَٱدۡخُلُواْ
ﱋ
ٱلۡبَابَ
ﱌ
سُجَّدٗا
ﱍ
وَقُولُواْ
ﱎ
حِطَّةٞ
ﱏ
نَّغۡفِرۡ
ﱐ
لَكُمۡ
ﱑ
خَطَٰيَٰكُمۡۚ
ﱒﱓ
وَسَنَزِيدُ
ﱔ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
ﱕ
٥٨
ﱖ
[58] และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้กล่าวว่า พวกเจ้าจงเข้าไปในเมืองนี้ แล้วจงบริโภคจากเมืองนั้นอย่างกว้างขวาง ณ ที่ที่พวกเจ้าปรารถนา และจงเข้าประตูนั้น ไปในสภาพผู้โน้มศรีษะลงด้วยความนอบน้อม และจงกล่าวว่า “ฮิฏเฏาะฮฺ” เราก็จะอภัยโทษให้แก่พวกเจ้า ซึ่งบรรดาความผิดของพวกเจ้าและเราจะเพิ่มพูนแก่บรรดาผู้กระทำความดี
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ
] وه به بهنو ئیسرائیلمان وت بڕۆنه ناو ئهم دێیهوه كه (بیت المقدس)ه [
فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا
] به ویستی خۆتان بخۆن به ژیانێكی خۆش و به فراوانی بژین [
وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا
] وه كاتێك كه له دهرگاكهوه دهچنه ژوورهوه كڕنوش بهرن و خۆتان بچهمێننهوه وهكو تهوازوع و ملكهچیهك بۆ خوای گهوره كه ئهم شوێنهی بۆتان ئازاد كردووه [
وَقُولُوا حِطَّةٌ
] وه بڵێن: خوایه له تاوانمان خۆشبه ئێمه گهڕاینهوهو تهوبه ئهكهین [
نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ
] ئێمهش له تاوانهكانتان خۆش ئهبین [
وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (٥٨)
] ئهوهیشی كه چاكهكار بێ زیاتر فهزڵ و چاكهی خۆمانی بۆ زیاد ئهكهین.