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ตัฟซีร: Al-Baqarah 2:53
Al-Baqarah
53
2:53
واذ اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون ٥٣
وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ٥٣
وَإِذۡ
ﱶ
ءَاتَيۡنَا
ﱷ
مُوسَى
ﱸ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﱹ
وَٱلۡفُرۡقَانَ
ﱺ
لَعَلَّكُمۡ
ﱻ
تَهۡتَدُونَ
ﱼ
٥٣
ﱽ
[53] และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้ให้คัมภีร์และอัล-ฟุรฺกอนแก่มูซา หวังว่าพวกเจ้าจะได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na Kumbukeni neema Yetu juu yenu, tulipompa Mūsā Kitabu chenye kupambanua baina ya haki na batili- nacho ni Taurati- ili muongoke na mtoke kwenye upotevu.