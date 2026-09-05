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ตัฟซีร: Al-Baqarah 2:50
Al-Baqarah
50
2:50
واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا ال فرعون وانتم تنظرون ٥٠
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَـٰكُمْ وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ٥٠
وَإِذۡ
ﱕ
فَرَقۡنَا
ﱖ
بِكُمُ
ﱗ
ٱلۡبَحۡرَ
ﱘ
فَأَنجَيۡنَٰكُمۡ
ﱙ
وَأَغۡرَقۡنَآ
ﱚ
ءَالَ
ﱛ
فِرۡعَوۡنَ
ﱜ
وَأَنتُمۡ
ﱝ
تَنظُرُونَ
ﱞ
٥٠
ﱟ
[50] และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้แยกทะเลออกเพราะพวกเจ้า แล้วเราได้ช่วยพวกเจ้าให้รอดพ้น และได้ให้พวกฟิรอาวน์จมน้ำตาย ขณะที่พวกเจ้ามองดูอยู่
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Kumbukeni neema Yetu juu yenu, tulipoipambanua bahari kwa ajili yenu na tukafanya ndani yake njia kavu, mkavuka na tukawaokoa na Fir'awn na askari wake na msizame majini. Fir'awn na askari wake walipoingia kwenye njia mlizopitia, tuliwazamisha majini mbele ya macho yenu.