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ตัฟซีร: Al-Baqarah 2:47
Al-Baqarah
47
2:47
يا بني اسراييل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين ٤٧
يَـٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتِىَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ ٤٧
يَٰبَنِيٓ
ﲳ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﲴ
ٱذۡكُرُواْ
ﲵ
نِعۡمَتِيَ
ﲶ
ٱلَّتِيٓ
ﲷ
أَنۡعَمۡتُ
ﲸ
عَلَيۡكُمۡ
ﲹ
وَأَنِّي
ﲺ
فَضَّلۡتُكُمۡ
ﲻ
عَلَى
ﲼ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﲽ
٤٧
ﲾ
[47] วงศ์วานอิสรออีลเอ๋ย จงรำลึกถึงความโปรดปรานของข้า ที่ข้าได้โปรดปรานแก่พวกเจ้าและแท้จริงนั้น ข้าได้เทิดพวกเจ้าไว้เหนือประชาชาติทั้งหลาย
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Enyi kizazi cha Ya’qūb! Kumbukeni neema zangu nyingi juu yenu, mnishukuru kwa neema hizo na mkumbuke kuwa Mimi nimewatukuza nyinyi juu ya watu wa zama zenu, kwa wingi wa Mitume na Vitabu vilivyoteremshwa kama Taurati na Injili.