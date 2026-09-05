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ตัฟซีร: Al-Baqarah 2:46
Al-Baqarah
46
2:46
الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون ٤٦
ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَـٰقُوا۟ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ٤٦
ٱلَّذِينَ
ﲪ
يَظُنُّونَ
ﲫ
أَنَّهُم
ﲬ
مُّلَٰقُواْ
ﲭ
رَبِّهِمۡ
ﲮ
وَأَنَّهُمۡ
ﲯ
إِلَيۡهِ
ﲰ
رَٰجِعُونَ
ﲱ
٤٦
ﲲ
[46] คือ บรรดาผู้ที่คาดคิดว่า แน่นอนพวกเขาจะพบกับพระเจ้าของพวกเขา และแน่นอนพวกเขาจะเป็นผู้กลับไปสู่พระองค์
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Al-Sa'di
คุณกำลังอ่านตัฟซีร สำหรับกลุ่มอายะห์ที่ 2:46 ถึง 2:47
Аллах велел сынам Исраила в любых ситуациях обращаться за помощью к терпению во всех его проявлениях - терпеливо воздерживаться от ослушания и стойко переносить тяготы предопределения, не сетуя на судьбу. Если человек старается терпеливо выполнять предписания Аллаха, то проявленное терпение помогает ему довести до конца любые дела. И если человек старается при любых обстоятельствах хранить терпение, то Аллах одаряет его необходимым терпением. Такую же поддержку оказывает намаз, являющийся мерилом веры, удерживающий человека от мерзостей и предосудительных поступков, помогающий ему доводить до конца любые праведные дела. Намаз - довольно обременительное предписание, но только не для смиренных праведников, которые совершают его без особого труда. Их смирение и страх перед Аллахом, их надежда на обещанное вознаграждение побуждают их исправно совершать намаз, не испытывая от этого никакого стеснения в груди. Они молятся в надежде получить награду и спастись от наказания, в отличие от грешников, которые не обладают такими прекрасными качествами. Этих грешников ничто не побуждает совершать намаз, и поэтому молитва кажется им самой тяжкой и обременительной обязанностью. Что же касается смирения в намазе (хушу), то под ним подразумевается неторопливое совершение молитвы, когда человек всей душой смиряется и унижается перед Всевышним Аллахом, подчеркивая свою слабость и беспомощность, укрепляя свою веру во встречу с Господом. Вот почему Всевышний Аллах сообщил, что смиренные праведники убеждены в том, что они встретятся со своим Господом и сполна получат воздаяние за свои дела. Эти качества облегчают им выполнение религиозных обрядов и вселяют в них спокойствие во время несчастий, избавляют их от печали и отдаляют их от прегрешений. Они непременно насладятся вечным блаженством в высоких райских горницах. Но если человек не верит во встречу с Господом, то намаз становится для него тяжким бременем.